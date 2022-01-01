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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2024 17:43
tarasum написав: nord написав:
При знятті коштів в банкоматі блокується певна сума. Підскажіть, будь ласка, коли блокована сума повертається на рахунок?
Сепом відпрпвте через капікарту. Сеп працює швидко, проблем не було
Дякую. Спробував, все вийшло.
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nord
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Додано: Сер 13 лис, 2024 16:25
подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...
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greenozon
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Додано: Чет 14 лис, 2024 16:14
greenozon написав:
подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...
Це про капібара ви згадали?
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sens
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Додано: Пон 18 лис, 2024 15:46
sens написав: greenozon написав:
подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...
Це про капібара ви згадали?
що таке капібара
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greenozon
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Додано: Вів 19 лис, 2024 23:28
https://ukrcapital.com.ua/uk/mega/capi-bank.html
greenozon написав: sens написав: greenozon написав:
подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...
Це про капібара ви згадали?
що таке капібара
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flysoulfly
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Додано: Суб 23 лис, 2024 09:22
sens написав: greenozon написав:
подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...
Це про капібара ви згадали?
З 1 січня помре.
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nord
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-
- Повідомлень: 509
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 24 раз.
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