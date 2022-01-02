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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 17:43

  tarasum написав:
  nord написав:При знятті коштів в банкоматі блокується певна сума. Підскажіть, будь ласка, коли блокована сума повертається на рахунок?

Сепом відпрпвте через капікарту. Сеп працює швидко, проблем не було

Дякую. Спробував, все вийшло.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:25

подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:14

  greenozon написав:подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...

Це про капібара ви згадали?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:46

  sens написав:
  greenozon написав:подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...

Це про капібара ви згадали?


що таке капібара
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 23:28

  greenozon написав:
  sens написав:
  greenozon написав:подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...

Це про капібара ви згадали?


що таке капібара

https://ukrcapital.com.ua/uk/mega/capi-bank.html

:?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 09:22

  sens написав:
  greenozon написав:подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...

Це про капібара ви згадали?

З 1 січня помре.
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:33

Тема повідомлення:
Інформуємо вас, що з 1 січня 2025 року Інтернет-банкінг iFobs буде закритий
Текст повідомлення:

Шановні клієнти!
Інформуємо вас, що з 1 січня 2025 року Інтернет-банкінг iFobs буде закритий. Це рішення прийнято в рамках оновлення цифрових сервісів Банку для покращення якості та безпеки обслуговування.
Замість iFobs пропонуємо вам скористатися нашим зручним і сучасним мобільним додатком CAPIbank, який доступний для завантаження на вашому смартфоні.
CAPIbank забезпечує повний набір функцій для управління фінансами:
" перегляд залишків;
" оформлення споживчих кредитів;
" розміщення та керування депозитами;
" відкриття нових карток та перевипуск існуючих;
" здійснення платежів, переказів, оплати комунальних послуг та інших операцій цілодобово з будь-якого зручного місця для Вас.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 07:17

Capibank щось вже другий день перевіряє документи - вирішив встановити застосунок через новину про закриття вебверсії
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:56

Шановні клієнти!

повідомляємо Вас, що відповідно до вимог статті 14 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), та на виконання вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 (далі – Положення), банк повинен забезпечити, щоб усі перекази супроводжувалися даними про платника (ініціатора переказу), що передбачені частиною першою статті 14 Закону.

На виконання вимог ст.14 Закону просимо Вас зазначати в призначенні платежу наступну інформацію:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), далі-ПІБ та одну із наступних інформацій:

місце проживання (або місце перебування в Україні фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента)

або номер та серію (за наявності) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може використовуватися на території України для укладення правочинів),

або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІНН)

або дату і місце народження.

Наприклад, можна зазначити ПІБ+ ІНН, або ПІБ+номер та серію (за наявності) паспорта і т.п.

Повідомляємо, що у разі відсутності необхідної інформації, зазначеної вище, Банк буде змушений відхилити платіж.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 13:09

  greenozon написав:Шановні клієнти!
повідомляємо Вас, що відповідно до вимог статті 14 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), та на виконання вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 (далі – Положення), банк повинен забезпечити, щоб усі перекази супроводжувалися даними про платника (ініціатора переказу), що передбачені частиною першою статті 14 Закону.
На виконання вимог ст.14 Закону просимо Вас зазначати в призначенні платежу наступну інформацію:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), далі-ПІБ

та одну із наступних інформацій:

місце проживання (або місце перебування в Україні фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента)

або номер та серію (за наявності) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може використовуватися на території України для укладення правочинів),

або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІНН)

або дату і місце народження.

Наприклад, можна зазначити ПІБ+ ІНН, або ПІБ+номер та серію (за наявності) паспорта і т.п.
Повідомляємо, що у разі відсутності необхідної інформації, зазначеної вище, Банк буде змушений відхилити платіж.
:shock:
:twisted:
flysoulfly
 
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