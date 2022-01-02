Банк Український Капітал

Тема повідомлення: Інформуємо вас, що з 1 січня 2025 року Інтернет-банкінг iFobs буде закритий Текст повідомлення:
Шановні клієнти! Інформуємо вас, що з 1 січня 2025 року Інтернет-банкінг iFobs буде закритий. Це рішення прийнято в рамках оновлення цифрових сервісів Банку для покращення якості та безпеки обслуговування. Замість iFobs пропонуємо вам скористатися нашим зручним і сучасним мобільним додатком CAPIbank, який доступний для завантаження на вашому смартфоні. CAPIbank забезпечує повний набір функцій для управління фінансами: " перегляд залишків; " оформлення споживчих кредитів; " розміщення та керування депозитами; " відкриття нових карток та перевипуск існуючих; " здійснення платежів, переказів, оплати комунальних послуг та інших операцій цілодобово з будь-якого зручного місця для Вас.
повідомляємо Вас, що відповідно до вимог статті 14 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), та на виконання вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 (далі – Положення), банк повинен забезпечити, щоб усі перекази супроводжувалися даними про платника (ініціатора переказу), що передбачені частиною першою статті 14 Закону.
На виконання вимог ст.14 Закону просимо Вас зазначати в призначенні платежу наступну інформацію:
прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), далі-ПІБ та одну із наступних інформацій:
місце проживання (або місце перебування в Україні фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента)
або номер та серію (за наявності) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може використовуватися на території України для укладення правочинів),
або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІНН)
або дату і місце народження.
Наприклад, можна зазначити ПІБ+ ІНН, або ПІБ+номер та серію (за наявності) паспорта і т.п.
Повідомляємо, що у разі відсутності необхідної інформації, зазначеної вище, Банк буде змушений відхилити платіж.
greenozon написав:Шановні клієнти! повідомляємо Вас, що відповідно до вимог статті 14 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), та на виконання вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 (далі – Положення), банк повинен забезпечити, щоб усі перекази супроводжувалися даними про платника (ініціатора переказу), що передбачені частиною першою статті 14 Закону. На виконання вимог ст.14 Закону просимо Вас зазначати в призначенні платежу наступну інформацію:
прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), далі-ПІБ
та одну із наступних інформацій:
місце проживання (або місце перебування в Україні фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента)
або номер та серію (за наявності) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може використовуватися на території України для укладення правочинів),
або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІНН)
або дату і місце народження.
Наприклад, можна зазначити ПІБ+ ІНН, або ПІБ+номер та серію (за наявності) паспорта і т.п. Повідомляємо, що у разі відсутності необхідної інформації, зазначеної вище, Банк буде змушений відхилити платіж.