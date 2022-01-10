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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2025 12:19
Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?
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la9
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Додано: Сер 01 січ, 2025 12:30
la9 написав:
Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?
Сеп зробіть,без комси
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tarasum
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Додано: Сер 01 січ, 2025 13:44
tarasum написав: la9 написав:
Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?
Сеп зробіть,без комси
За сеп знаю. Цікавить саме таке списання, бо потрібно швидше, ніж сеп. Є думки використовувати їх Руку допомоги з 10% на залишок, замість Заначки Ізі після падіння ставки по ній.
З.І. Якщо хтось знає, де ще є 10% на залишок з вільним доступом, скажіть
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la9
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Додано: Сер 01 січ, 2025 14:52
la9 Індустріалбанк тільки.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 01 січ, 2025 16:51
la9 написав: tarasum написав: la9 написав:
Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?
Сеп зробіть,без комси
За сеп знаю. Цікавить саме таке списання, бо потрібно швидше, ніж сеп. Є думки використовувати їх Руку допомоги з 10% на залишок, замість Заначки Ізі після падіння ставки по ній.
З.І. Якщо хтось знає, де ще є 10% на залишок з вільним доступом, скажіть
Депозит на вимогу зі сплатою 10% річних в гривнях та правом поповнення і часткового/дострокового зняття коштів
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sens
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:43
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За сеп знаю. Цікавить саме таке списання, бо потрібно швидше, ніж сеп. Є думки використовувати їх Руку допомоги з 10% на залишок, замість Заначки Ізі після падіння ставки по ній.
З.І. Якщо хтось знає, де ще є 10% на залишок з вільним доступом, скажіть[/quote]
Депозит на вимогу зі сплатою 10% річних в гривнях та правом поповнення і часткового/дострокового зняття коштів[/quote]
хіба цей продукт не лише для військових?
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greenozon
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:21
greenozon написав:
хіба цей продукт не лише для військових?
Суб’єкти залучення - Фізичні особи – військовослужбовці та члени їх сімей, які уклали з Банком /акцептували Публічну пропозицію АТ БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб
Саме так.
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lloydbanksua
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