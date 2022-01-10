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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 12:19

Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 12:30

  la9 написав:Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?

Сеп зробіть,без комси
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 13:44

  tarasum написав:
  la9 написав:Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?

Сеп зробіть,без комси

За сеп знаю. Цікавить саме таке списання, бо потрібно швидше, ніж сеп. Є думки використовувати їх Руку допомоги з 10% на залишок, замість Заначки Ізі після падіння ставки по ній.

З.І. Якщо хтось знає, де ще є 10% на залишок з вільним доступом, скажіть
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 14:52

la9 Індустріалбанк тільки.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 16:51

Не для всіх

  la9 написав:
  tarasum написав:
  la9 написав:Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?

Сеп зробіть,без комси

За сеп знаю. Цікавить саме таке списання, бо потрібно швидше, ніж сеп. Є думки використовувати їх Руку допомоги з 10% на залишок, замість Заначки Ізі після падіння ставки по ній.

З.І. Якщо хтось знає, де ще є 10% на залишок з вільним доступом, скажіть

Депозит на вимогу зі сплатою 10% річних в гривнях та правом поповнення і часткового/дострокового зняття коштів
sens
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:43

-----------
За сеп знаю. Цікавить саме таке списання, бо потрібно швидше, ніж сеп. Є думки використовувати їх Руку допомоги з 10% на залишок, замість Заначки Ізі після падіння ставки по ній.

З.І. Якщо хтось знає, де ще є 10% на залишок з вільним доступом, скажіть[/quote]
Депозит на вимогу зі сплатою 10% річних в гривнях та правом поповнення і часткового/дострокового зняття коштів[/quote]



хіба цей продукт не лише для військових?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:21

  greenozon написав:
хіба цей продукт не лише для військових?


Суб’єкти залучення - Фізичні особи – військовослужбовці та члени їх сімей, які уклали з Банком /акцептували Публічну пропозицію АТ БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб


Саме так.
lloydbanksua
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  #<1 ... 17181920
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