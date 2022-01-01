|
|
|
Банк Український Капітал
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 лип, 2025 12:21
lloydbanksua написав:la9
Індустріалбанк тільки.
Проте там коміс. 50г/рік наче?
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1727
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 28 лип, 2025 17:25
nord написав: greenozon написав:
Банк Український капітал підвищив відсоткові ставки за депозитами в гривні на 6 і 12 місяців:
на 6 місяців – з 14,50 до 16,25% річних;
на 12 місяців – з 15,00 до 16,50% річних.
Малувато...
Це ще не зовсім і погано..
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 31 лип, 2025 20:17
aanonimovic594 написав: nord написав: greenozon написав:
Банк Український капітал підвищив відсоткові ставки за депозитами в гривні на 6 і 12 місяців:
на 6 місяців – з 14,50 до 16,25% річних;
на 12 місяців – з 15,00 до 16,50% річних.
Малувато...
Це ще не зовсім і погано..
ОВДП набагато цікавіші.
-
nord
-
-
- Повідомлень: 651
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 02 сер, 2025 03:49
nord
Погоджуюсь
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 вер, 2025 16:04
кредиткой Маниока кто-то пользуется?
Какие подводные?
заДИЯть можно?
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2954
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 вер, 2025 16:32
emeta написав:
кредиткой Маниока кто-то пользуется?
Какие подводные?
заДИЯть можно?
Читайте чат Tabfinance, там отвечал.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1777
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 07 тра, 2026 09:45
С 20.04 банк начал брать 5 грн за каждое сдергивание с карты Капикард, а с 08.06 снижает лимит бесплатного сэпа с 250т до 10т в месяц. Преимущество депо Рука допомоги с 10% на остаток практически нивелируетсяhttps://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... 62026.html
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2806
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 562 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3164
|1903190
|
Чет 07 тра, 2026 09:53
Howl
|
|1788
|876039
|
Сер 06 тра, 2026 16:53
klug
|
|421
|269911
|
|