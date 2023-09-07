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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

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Укрбудінвестбанк 3.6 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
4
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 07:01

  nord написав:
  demichh написав:cryptominer
Жалобу в нбу на сайте заполнили?
По крайней мере двоим после такого выплатили в валюте (по информации с этого сайта).

Одному из них частично мотлохом.
виплата у валюті рахунку,без обміну по 35,1 коли на дворі 38. Майже 10% мінус.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 16:34

Забрав гривнями

Закінчився доларовий депозит. Доларів в касі немає, забрав гривнями. Курс - 37,00. Відділення на Старонаводницькій.
riwalir
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 17:58

Re: Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк визнано неплатоспроможним – тепер туди зайде тимчасова адміністрація https://finclub.net/ua/news/ukrbudinves ... zhnym.html
Востаннє редагувалось vkladchiik в Чет 07 вер, 2023 18:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 18:00

  vkladchiik написав:В Укрбудінвестбанк зайшла тимчасова адміністрація https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-ukra ... spromojnih


Давно пора. Навіщо було дивитися на агонію?
riwalir
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 18:04

В рекрути забирають по п'ятницях. Хех.
Solar_simfi
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Re: Укрбудінвестбанк

Убіб біп-біп
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 18:19

Re: Укрбудінвестбанк

Boundless написав:Убіб біп-біп
Убіт
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 18:40

  riwalir написав:Закінчився доларовий депозит. Доларів в касі немає, забрав гривнями. Курс - 37,00. Відділення на Старонаводницькій.

Это как 37.00 ?, выше пишут курс 35.10 и на сайте так.
demichh
 
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