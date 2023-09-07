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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 вер, 2023 07:01
nord написав: demichh написав:cryptominer
Жалобу в нбу на сайте заполнили?
По крайней мере двоим после такого выплатили в валюте (по информации с этого сайта).
Одному из них частично мотлохом.
виплата у валюті рахунку,без обміну по 35,1 коли на дворі 38. Майже 10% мінус.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 16:34
Закінчився доларовий депозит. Доларів в касі немає, забрав гривнями. Курс - 37,00. Відділення на Старонаводницькій.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 17:58
Укрбудінвестбанк визнано неплатоспроможним – тепер туди зайде тимчасова адміністрація https://finclub.net/ua/news/ukrbudinves ... zhnym.html
Востаннє редагувалось vkladchiik
в Чет 07 вер, 2023 18:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 18:00
Давно пора. Навіщо було дивитися на агонію?
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Додано: Чет 07 вер, 2023 18:04
В рекрути забирають по п'ятницях. Хех.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 18:18
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Додано: Чет 07 вер, 2023 18:19
Boundless написав:Убіб біп-біп
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Додано: Чет 07 вер, 2023 18:40
riwalir написав:
Закінчився доларовий депозит. Доларів в касі немає, забрав гривнями. Курс - 37,00. Відділення на Старонаводницькій.
Это как 37.00 ?, выше пишут курс 35.10 и на сайте так.
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