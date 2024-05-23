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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2024 19:53
Що сказати на відділенні щоб відкрили картку в ТП Економ? Без депо можна? Якщо з депо то який алгоритм?
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