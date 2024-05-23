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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2024 19:53
Re: Укргазбанк
Що сказати на відділенні щоб відкрили картку в ТП Економ? Без депо можна? Якщо з депо то який алгоритм?
Додано: Чет 23 тра, 2024 22:09
Сказать: вы тут охренели или как, шо вы себе думаете, ану быстро мне карту ТП Економ открыли, два раза повторять не буду!
Без депо не хотят.
Депо минимум на 3 мес. от 1000грн.
Пластик дают сразу.
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