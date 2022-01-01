RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:22

неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5824
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1843 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 18:47

  flysoulfly написав:неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?

Навряд. Во первых очень сложно сами карты обнулить, банк часто последнюю копейку не отпускает. Но даже если умудрится и так подгадать чтобы было таки на счету осталось по нулям - банк физический пластик который истек более года назад мне перевыпустил (причем сам, хотя его никто не просил - пришло смс: "заберите карты в таком-то отделении"), а виртуалки оставил со старыми датами валидности, но в приложении они до сих пор активны. Правда не скажу про 1,5 года, поскольку у меня по одной из карт срок был - февраль 2024, по другой август 2024, но одного года выходит точно мало
WallNutPen
 
Повідомлень: 1388
З нами з: 08.06.20
Подякував: 40 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:30

  flysoulfly написав:неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?

Так
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18087
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:33

  sens написав:
  flysoulfly написав:неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?

Так
:(
після якого саме терміну "без руху" ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5824
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1843 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 06:07

  flysoulfly написав:
  sens написав:
  flysoulfly написав:неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?

Так
:(
після якого саме терміну "без руху" ?

Був нуль більше року
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18087
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 16:38

  foxluck написав:Maxwe11 Так, 70 днів. "посередині" буде ще обов'язковиц платіж.
.


Що значить "посередині"?
Я розумію так: зараз квітень, роблю з першого числа протягом квітня витрати з еко-кредитики. Отже пільговий період, приблизно десь до 9-10 червня.
В кінці квітня мені розрахують обов'язковий місячний платіж. Я маю його сплатити до кінця наступного місяця = травня.
А всі витрати, зроблені в травні, + вся заборгованість по карті треба погасити до 9-10 червня.
Чи це правильний розрахунок?
justauser
 
Повідомлень: 27
З нами з: 19.03.25
Подякував: 29 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 20:02

І цих ПУМБа покусала, що вони від безкоштовних номерів відмовилися?
klug
 
Повідомлень: 8735
З нами з: 18.08.14
Подякував: 363 раз.
Подякували: 1226 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 20:43

justauser Я купив обліги 21 березня. В додатку пише пільговий до кінця травня (31.05) але до 25.04 треба внести мін. платіж - 7% від заборгованості.
Аналогічно діє і кред ліміт в Радабанк і райффайзен
Maxwe11
 
Повідомлень: 193
З нами з: 04.09.22
Подякував: 24 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 21:01

  Maxwe11 написав:justauser Я купив обліги 21 березня. В додатку пише пільговий до кінця травня (31.05) але до 25.04 треба внести мін. платіж - 7% від заборгованості.
Аналогічно діє і кред ліміт в Радабанк і райффайзен


Виходить, що тут пільговий період починається з дати першої витрати кредитних коштів, а не з першого числа місяця, в якому зроблена ця витрата. А мін. платіж платиться якраз посередині - 35-й день пільгового періоду.
justauser
 
Повідомлень: 27
З нами з: 19.03.25
Подякував: 29 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 21:07

  Maxwe11 написав:justauser Я купив обліги 21 березня


Покупка обліги з кредитки: є комісія?
justauser
 
Повідомлень: 27
З нами з: 19.03.25
Подякував: 29 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 130131132133>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Креді Агріколь Банк 1 ... 26, 27, 28
x11 » Пон 03 січ, 2022 20:45
271 118620
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 кві, 2025 18:50
klug
Банк Альянс 1 ... 137, 138, 139
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1387 652478
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 кві, 2025 20:22
Amethyst
Райффайзен Банк 1 ... 244, 245, 246
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2458 1558110
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 кві, 2025 14:24
RaifHelp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3313)
17.04.2025 02:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.