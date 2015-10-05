Додано: Вів 16 вер, 2025 02:14

Сибарит написав: ЛАД написав: Выбирают один и тот же набор не "из протестных настроений", а просто потому, что не владеют другими. Узкий словарный запас ограничивает и мысли. И возможности человека. Выбирают один и тот же набор не "из протестных настроений", а просто потому, что не владеют другими. Узкий словарный запас ограничивает и мысли. И возможности человека.

Ограниченность тут бесспорна.

Вопрос только в том, почему именно эти слова? Почему невозможен диалог:

- хлебли дохлеба нахлебарил? Расхлебаривай нахлеб?

Не берусь объяснить.Возможно, филологи знают.Я могу только высказать предположение. Сначала все эти слова использовались именно как ругательства, чтобы оскорбить и унизить. Согласитесь, оскорбить какой-то связью матери с хлебом сложно. "Хлеб тебе в рот" тоже, скорее, доброе пожелание, а не унизительное оскорбление. Ругались много и часто и постепенно употребление этих слов расширилось.Кроме того, многие выражения допустимы только со стороны более сильного по отношению к более слабому (не обязательно физически). Иначе можно хорошо схлопотать. Вряд ли рядовой человек мог бы употребить такие слова в адрес аристократа/вышестоящего. Возможно, с развитием равноправия такие слова стали рассматриваться как доказательство того, что человек не слабее и употребляться чаще.Частое употребление приводит к хорошему освоению слов, отработке грамматических форм, расширению смысла и ещё более частому употреблению.Но это так, что пришло в голову.