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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 09:05

  sens написав:Оптимальний в застосунку більше не доступний окрім гривні,таблиці мастбе як обійти комісії в банку зрозуміли правильно

Что значит не доступен? Посмотрел в апке - есть? Для обмена выбрать дает. А сам 7мидневный депо при наличии оптималки и депозитки в валюте и не нужен
WallNutPen
 
Повідомлень: 1116
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
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  #<1 ... 25262728
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