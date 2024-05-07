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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2024 09:05
sens написав:
Оптимальний в застосунку більше не доступний окрім гривні,таблиці мастбе як обійти комісії в банку зрозуміли правильно
Что значит не доступен? Посмотрел в апке - есть? Для обмена выбрать дает. А сам 7мидневный депо при наличии оптималки и депозитки в валюте и не нужен
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WallNutPen
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Додано: Пон 06 тра, 2024 13:19
WallNutPen написав: sens написав:
Оптимальний в застосунку більше не доступний окрім гривні,таблиці мастбе як обійти комісії в банку зрозуміли правильно
Что значит не доступен? Посмотрел в апке - есть? Для обмена выбрать дает. А сам 7мидневный депо при наличии оптималки и депозитки в валюте и не нужен
У валюті на 7 діб не пустить , лише від 3 місяців, будьте уважні
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sens
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Додано: Вів 07 тра, 2024 19:45
Скажите, а если с цифровой карты (которая, как я понимаю, в тарифе Оптимальный) потянуть деньги сторонним сервисом, Эксим что-то своё спишет?
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