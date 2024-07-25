я покупал - военные. Какие сейчас - надо по выпску смотреть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2024 12:07
Додано: Чет 25 лип, 2024 13:07
Звонил в банк, перезвонили, рассказали.
1. Для покупки ОВГЗ нужно открытие текущего счета, на который завести валюту для покупки. Открытие тек.счета - 250 грн.
2. Комиссий других - действительно нет.
3. По окончанию - только через депозит на 3 месяца, других вариантов вывести без комиссии нет. С самого текущего снятие - с комиссией 1%.
Скучно и неинтересно. Уж лучше в Сенсе.
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