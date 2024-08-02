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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 12:07

  Искатель написав:
  WallNutPen написав:Искатель - не берут. По крайней мере по военным точно не берут

А валютные ОВГЗ, которые они продают, - военные? Интересует именно валюта.

я покупал - военные. Какие сейчас - надо по выпску смотреть
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 13:07

Звонил в банк, перезвонили, рассказали.
1. Для покупки ОВГЗ нужно открытие текущего счета, на который завести валюту для покупки. Открытие тек.счета - 250 грн.
2. Комиссий других - действительно нет.
3. По окончанию - только через депозит на 3 месяца, других вариантов вывести без комиссии нет. С самого текущего снятие - с комиссией 1%.
Скучно и неинтересно. Уж лучше в Сенсе.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:14

оце так
виявляється ця річ досі існує і працює.... :shock:
Зображення

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greenozon
 
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  #<1 ... 27282930
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