Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 вер, 2025 12:08
10К у.йо. це обов'язковий фінмон в подарунок.
flysoulfly
Повідомлень: 6017
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1925 раз.
Подякували: 330 раз.
1
Додано: Чет 18 вер, 2025 13:44
flysoulfly написав:
10К у.йо. це обов'язковий фінмон в подарунок
Так, заради заробітку у 3 бакси треба буде пройти мазок, зішкріб та колоноскопію. Сімба тупо знущається.
klug
Повідомлень: 8980
З нами з: 18.08.14
Подякував: 383 раз.
Подякували: 1272 раз.
1
4
Додано: Вів 23 вер, 2025 05:32
klug написав: flysoulfly написав:
10К у.йо. це обов'язковий фінмон в подарунок
Так, заради заробітку у 3 бакси треба буде пройти мазок, зішкріб та колоноскопію. Сімба тупо знущається.
Це фізики на вихід
sens
Повідомлень: 18158
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
3
Додано: Нед 28 вер, 2025 19:04
sens написав:
Це фізики на вихід
Куди переходити з ексіму з валютним депо? Бо коли закінчиться вже і не переукладу там з новими вимогами
Tarasiy
Повідомлень: 30
З нами з: 11.03.10
Подякував: 12 раз.
Подякували: 0 раз.
Додано: Нед 28 вер, 2025 20:04
Tarasiy написав: sens написав:
Це фізики на вихід
Куди переходити з ексіму з валютним депо? Бо коли закінчиться вже і не переукладу там з новими вимогами
Включити автолонгацію треба
sens
Повідомлень: 18158
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
3
Додано: Пон 29 вер, 2025 14:15
flysoulfly написав: greenozon написав:
триндець панове!
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!
А "в мінус" будуть списувати чи просто закриють картрахунок?
з Депозитної картки, ніби пишуть, що тільки наявні кошти знімуть. Чи я щось не там дочитався?
А взагалі, віддалено банк поточні та картрахунки закриває ?
flysoulfly
Повідомлень: 6017
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1925 раз.
Подякували: 330 раз.
1
Додано: Вів 30 вер, 2025 11:05
flysoulfly написав: flysoulfly написав: greenozon написав:
А "в мінус" будуть списувати чи просто закриють картрахунок?
з Депозитної картки, ніби пишуть, що тільки наявні кошти знімуть. Чи я щось не там дочитався?
А взагалі, віддалено банк поточні та картрахунки закриває ?
Сьогодні був у відділенні.
По вашим питанням:
- якщо на депо картці нуль, то знімати нічого не будуть, в мінус картку не загонять;
- віддалено закривати рахунки обіцяють десь через місяць через Дія підпис, як воно на справді буде... я б від цього банку не дуже чекав таких інновацій, по словам менеджерів краще прийти у відділення для закриття.
Сам сьогодні закрив депо рахунок та два з віртуальними картками (в гривні та доларі), що відкривав для каруселі, зі слів менеджерів все зникне з додатка через місяць. Залишив тільки рахунок, що використовувався для купівлі валютних ОВДП (для біржі, як його назвали працівники на словах), ще рік тому дуже гарно з ними працював, зараз зовсім нецікаво стало.
Цього рахунку я не бачу в застосунку.
ГеннадийUA
Повідомлень: 279
З нами з: 01.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 87 раз.
1
1
Додано: Пон 22 гру, 2025 14:39
Підкажіть, хто дізнавався деталі.
Є невеликий депозит (автоматично пролонгований), і є гроші на картці в сумі трохи більшій на на депозиті. Якщо зняти з картки частину суми щоб там стало менше ніж на депозиті, то комісію припинять нараховувати?
І чи не планується примусове закриття пролонгованих депозитів найближчими місяцями?
Rebel
Повідомлень: 269
З нами з: 08.12.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 11 раз.
