|
|
|
Universal Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2026 10:51
klug написав:
Зумери тепер вважають бранчинг порушенням ліцензійних вимог?
Хз. Мабуть, просто бажають надалі обслуговуватись в оригінальній установі, без пустишки-прокладки. І впевнитись, що з рахунками, відкритими через прокладку, та коштами на них, в оригінальному банку все ок і є можливість ними розпоряджатись саме через оригінал.
-
won
-
-
- Повідомлень: 184
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 14 бер, 2026 12:16
Так а тут вже не зовсім зрозуміло, шо є прокладкою, проксі-банком, необанком. Якійсь недоцільний предмет розмови виходить. Просто хайпанути ))
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6883
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 529 раз.
- Подякували: 1373 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
13
Додано: Суб 14 бер, 2026 16:39
Несподівано, але різні продукти банки обслуговують на різних умовах. Для продукту-прокладки прописана віддалена взаємодія. Для повноцінного обслуговування у оригінальному банку потрібно відкрити його інші продукти, що передбачають вирішення більшості питань через відділення, ціна чого вже відповідно закладена у ціну продукту. Уявлення про обов'язок банку надавати клієнтам повне обслуговування усіма каналами хибне. Ще не так давно клієнти більшості банків могли отримати доступ до своїх рахунків лише у відділеннях, де вони були відкриті, і від того НБУ банки не закривав.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 9083
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 388 раз.
- Подякували: 1281 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 14 бер, 2026 19:23
Amethyst написав:
Так а тут вже не зовсім зрозуміло, шо є прокладкою, проксі-банком, необанком.
У ситуації з моно і універсалбанком ви всерйоз запитуєте, хто з них двох для кого є прокладкою до банку???
Ще не так давно клієнти більшості банків могли отримати доступ до своїх рахунків лише у відділеннях, де вони були відкриті, і від того НБУ банки не закривав.
Універсал заявляє, що рахунки, відкриті у ньому через моно, він навіть у відділенні обслуговувати не буде - тобто, без додатку моно. Що звучить як неправильно. Рахунок є рахунок і повинен бути обслуговуваний. Бо завтра моно закриють, і що тоді?
Це як тася кривить носа, коли до них у відділення приходять із питаннями по ізі або по нині покійному спорту.
А клієнта не повинно цікавити їхнє внутрішнє розподілення систем. У відділенні мають надаватись всі послуги по всім рахункам клієнта цього банку.
-
won
-
-
- Повідомлень: 184
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 15 бер, 2026 00:20
Там дійсно не ясно, хто на кому стоїть і хто кому начальник. Той же Спорт зміг переїхати з Оксі з усіма клієнтами під іншу ліцензію, але зовсім без ліцензії існувати не зміг би.
Так і є. У відділенні максимум можуть за скандалом прийняти заяву на закриття, яку потім самі надішлють Гороху.
Спорт закрили - нічого не зникло. І тут нічого не зникне. Рахунки на балансі в Уні, але з окремим режимом доступу.
Це фантазії клієнта. Банка дає доступ до рахунків згідно з ДКБО. Якщо клієнт завтра вирішить, що Тігіпко, як власник банки, має особисто привезти йому додому перевипущену картку, теж піде лісом, бо банка на такі умови не підписувалася, як і обслуговувати шмоню у відділенні.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 9083
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 388 раз.
- Подякували: 1281 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Нед 15 бер, 2026 11:15
Якщо банк відмовляється обслугувати у своєму відділенні рахунок клієнта, відкритий в цьому ж банку, то це підстава для визнання банку неплатоспроможним.
Клуґ, Не треба оці ці захисти банку тут виписувати, в йому й так купа нахлібників-юрістів сидить. Хай сами захищаються в суді.
-
won
-
-
- Повідомлень: 184
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15730
|4360045
|
|
|1261
|383014
|
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
|