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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 бер, 2024 17:53
Howl
abc111 написав: Howl написав:
Только сегодня вывел деньги с Аккорда для оформления депо в другом банке, чтобы через какое-то время открыть депо "Нові гроші". А тут Юнекс предложил более лучший вариант.
...что именно лучше ? В акорде 18 на 3
порівнював Юнекс не з Акордом (він звідти вивів гроші), а якимось іншим банчиком.
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 14:05
emeta написав:
на сайте:
Льготный грейс-период по карте до 62 дней
Как рассчитывается льготный период?
Срок действия льготного периода длится с даты возникновения задолженности по кредиту до даты погашения кредита при условии, что такое погашение осуществляется в полной сумме задолженности до последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем возникновения задолженности.
А в бумагах пишут
Пам'ятка позичальника щодо погашення кредиту по кредитній картці
Строк щомісячного погашення платежу - до 25 числа кожного місяця.
Рекомендуємо сплачувати щомісячні платежі за 5 календарних днів до встановленної дати.
Максимально можливий строк пільгового періоду - до 55 днів, з першого числа місяця, в якому виникла заборгованість до 25 числа місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості, за умови, що 25 числа відбудеться повне погашення кредиту.
Может есть разные варианты кредитных карт с разными льготными периодами?
А в мене було ще питання - гасити потрібно повністю всю суму, чи лише витрати минулого місяця, як в приваті, то підтримка теж плуталася в показах )
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 14:11
ingtrans написав:
На практике гашу СЭПом обычно 29-30-го числа, проблем не было.
А гаситеся повністю в "0" чи лище витрати минулого місяця ( як наприклад у приваті)
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