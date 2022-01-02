|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 сер, 2025 12:22
Feh14 написав: Boundless написав:
Тут можна закрити кредитку віддалено (юнекс Кард 2) чи треба йти у відділення?
Мне в Тг ответили:
"Для закриття картки або рахунку потрібно заповнити заяву. Якщо бажаєте, я можу підготувати її для Вас. Після заповнення Ви зможете надіслати заяву в чат, і ми оперативно передамо її на опрацювання."
Зате якщо не покористуватись хоча б одною із наявних карток рік або щось біля того - закривають самостійно і швидко всі відкриті картки (навіть ті, по яким була активність в торгов-сервісній мережі пару місяців тому), і кінців не знайти...
неадеквати.
-
won
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 03 сер, 2025 12:51
До речі, раптом кому цікаво, то Юнекс досі не відправляє сеп-платежі у суботу та неділю. Як кажуть, минали роки...
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2407
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 03 сер, 2025 13:27
Solar_simfi написав:
До речі, раптом кому цікаво, то Юнекс досі не відправляє сеп-платежі у суботу та неділю. Як кажуть, минали роки...
Больше года нет активности, уже на 1,5 месяца, хрен закрывают.
В чате закрыть ппц, я такой неадекватной банки не встречал.
-
Feh14
-
-
- Повідомлень: 221
- З нами з: 13.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|357
|161123
|
|
|2666
|1620648
|
Нед 03 сер, 2025 12:24
Howl
|
|447
|267535
|
Нед 03 сер, 2025 10:26
Feh14
|