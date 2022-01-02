|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 сер, 2025 16:00
emeta написав: tarasum написав: Искатель написав:
Цікаво, чи пробував хтось через якийсь час повторно просити у банка кредитний ліміт по новій картці? Все ж 1,5% на все - дуже цікаво, Альянс з його 1% - відпочиває.
Але чи можливо допроситися?
По новій карті навряд, як кажуть щомісяця автоматично переглядають. По старій з 1%,то 6 раз подавав запит,то нарешті надали 20к.
Для оформления новой кредитки банк запрашивает документы подтверждающие доход?
На первоначальном этапе нет.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1722
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 21 сер, 2025 07:52
ramzes4 написав: Искатель написав:
Все ж 1,5% на все - дуже цікаво, Альянс з його 1% - відпочиває.
Только у Альянса классический грейс на 2-3 месяца, а у Юнекса общий - надо карту в ноль выводить в конце 2-го месяца от образования долга.
Т.е. у Юнекса, как в Газмясе?
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1722
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 21 сер, 2025 15:07
ramzes4 написав: Искатель написав:
Все ж 1,5% на все - дуже цікаво, Альянс з його 1% - відпочиває.
Только у Альянса классический грейс на 2-3 месяца, а у Юнекса общий - надо карту в ноль выводить в конце 2-го месяца от образования долга.
Пользуюсь картой смарт с июня, грейс как и в других банках, все что потратил в текущем месяце - погасить до конца следующего. Пока никаких нюансов, июльские траты в конце июля не гасил, все норм. Тоже переживал по этому поводу, специально звонил на гарячую линию, потом списывался с поддержкой в телеграмм, подтвердили что грейс действует как я описал выше)
-
vsemka
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 04.05.18
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 21 сер, 2025 15:22
vsemka не как у всех. У себя проверил, гасил и снова тратил - в итоге сумма задолженности на конец месяца не изменилась, т.е. подтверждается, что нужно гасить ВСЮ сумму задолженности. Лично для меня это неудобно и даже 1.5% становятся не интересными (как и то, что кешбек сгорает через 3 месяца, если не накопить 100 грн.).
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1722
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 21 сер, 2025 15:45
lloydbanksua написав:
У себя проверил, гасил и снова тратил - в итоге сумма задолженности на конец месяца не изменилась
Общая сумма задолженности то не изменяется, но изменяется сумма в текущем грейсе -- она уменьшается, а грейс следующего периода (шо гасить нуна через месяц) растет
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6639
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 509 раз.
- Подякували: 1317 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
1
1
10
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2706
|1638499
|
|
|368
|165018
|
|
|456
|271250
|
|