|
|
|
Банк Кредит Дніпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 сер, 2025 15:56
quadro_tony_da написав:
Kasta банк в цій темі чи окрема тема буде?
Врядли, по НоваПэй отдельной темы например нет. Там и тарифов я собственно не нашёл, не о чем тему делать.
-
Feh14
-
-
- Повідомлень: 224
- З нами з: 13.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 09 сер, 2025 11:46
шукаю тарифи по картці Каста
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 337
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 09 сер, 2025 16:25
quadro_tony_da написав:
шукаю тарифи по картці Каста
Там один в один як на кредитці Gold. Це ж кобренд-картка.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6420
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1072 раз.
- Подякували: 4873 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Вів 19 сер, 2025 14:08
Після повного погашення кредиту у межах пільгового періоду використання банк 01.08.2025 нарахував відсотки за користування кредитними коштами у пільговий період за ставкою 0,01% річних, що становило аж 0,75 грн та нульовий залишок на карті перетворився на мінус 0,75 грн, котрий на жаль я виявив тільки 06.08.2025. Банк стверджує, що погасити у цьому місяці ці 0,75 грн я мав до 05.08.25. Банк визначив це як невчасне погашення кредиту та нарахував відсотки за користування кредитними грошима в рамках пільгового періоду за ставкою 38,4% річних, що становило вже 3192,35 грн. При поповненні картки власними коштами банк ці відсотки відразу списав на свою користь.
Відповідно до п. 1.2.3. Договору про встановлення кредитного ліміту процентна ставка за користування кредитом у 38,4% річних нараховується на строкову заборгованість за кредитом, але жодної заборгованості за кредитом у мобільному додатку банка після 23.07.2025 р. у мене не відображалося і не могло відображатися, оскільки кредит було мною повністю погашено. Щодо нарахованих відсотків за користування кредитом у рамках пільгового періоду за процентною ставкою 0,01% річних на суму у розмірі 0,75 грн, то цю суму я сплатив відразу, як тільки побачив її у додатку - 06.08.2025.
Звертаю увагу, що:
- Кредит було повністю погашено мною 23.07.2025 р.
- У мобільному додатку не було вказано про необхідність додаткового платежу після повного погашення кредиту, щоб зберегти умови пільгового періоду, як і не було зазначено, які відсотки можуть бути нараховані у разі несплати навіть 0,01 грн відсотків за користування кредитом у рамках пільгового періоду.
- Копійки не відображаються в додатку через налаштування.
- Подібні незначні нарахування я погашав раніше одразу після їх виявлення до 06-го числа наступного місяця, не прив'язуючись до якихось певних дат через очевидну мікроскопічність сум.
Написав листа Голові Правління банку з проханням скасувати нарахування таких абсурдних відсотків за копійки, які банк нарахував уже після погашення кредиту. Чекаю на відповідь.
Востаннє редагувалось ВЕСЕЛЬЧАК У
в Вів 19 сер, 2025 14:10, всього редагувалось 2 разів.
-
ВЕСЕЛЬЧАК У
-
-
- Повідомлень: 209
- З нами з: 24.03.23
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 14:09
Будьте уважні із кредитним лімітом цього банку.
-
ВЕСЕЛЬЧАК У
-
-
- Повідомлень: 209
- З нами з: 24.03.23
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 14:40
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Після повного погашення кредиту у межах пільгового періоду використання банк 01.08.2025 нарахував відсотки за користування кредитними коштами у пільговий період за ставкою 0,01% річних, що становило аж 0,75 грн та нульовий залишок на карті перетворився на мінус 0,75 грн, котрий на жаль я виявив тільки 06.08.2025. Банк стверджує, що погасити у цьому місяці ці 0,75 грн я мав до 05.08.25. Банк визначив це як невчасне погашення кредиту та нарахував відсотки за користування кредитними грошима в рамках пільгового періоду за ставкою 38,4% річних, що становило вже 3192,35 грн. При поповненні картки власними коштами банк ці відсотки відразу списав на свою користь.
Відповідно до п. 1.2.3. Договору про встановлення кредитного ліміту процентна ставка за користування кредитом у 38,4% річних нараховується на строкову заборгованість за кредитом, але жодної заборгованості за кредитом у мобільному додатку банка після 23.07.2025 р. у мене не відображалося і не могло відображатися, оскільки кредит було мною повністю погашено. Щодо нарахованих відсотків за користування кредитом у рамках пільгового періоду за процентною ставкою 0,01% річних на суму у розмірі 0,75 грн, то цю суму я сплатив відразу, як тільки побачив її у додатку - 06.08.2025.
Звертаю увагу, що:
- Кредит було повністю погашено мною 23.07.2025 р.
- У мобільному додатку не було вказано про необхідність додаткового платежу після повного погашення кредиту, щоб зберегти умови пільгового періоду, як і не було зазначено, які відсотки можуть бути нараховані у разі несплати навіть 0,01 грн відсотків за користування кредитом у рамках пільгового періоду.
- Копійки не відображаються в додатку через налаштування.
- Подібні незначні нарахування я погашав раніше одразу після їх виявлення до 06-го числа наступного місяця, не прив'язуючись до якихось певних дат через очевидну мікроскопічність сум.
Написав листа Голові Правління банку з проханням скасувати нарахування таких абсурдних відсотків за копійки, які банк нарахував уже після погашення кредиту. Чекаю на відповідь.
Чому 0,75 грн треба гасити до 05/08, якщо вони були нараховані 01/08? Це ж новий місяць і витрати у ньому гасяться до наступної розрахункової дати? Чи ні?
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 416
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:16
Що характерно, раніше писали
, що погашення цих відсотків йде лише з власних коштів.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8884
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1251 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:55
Feh14 написав:
по НоваПэй отдельной темы например нет
По которому НоваПэй нет? Я знаю только тот, по которому есть
.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5859
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 716 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
Додано: Чет 21 сер, 2025 13:39
Navegantes написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Після повного погашення кредиту у межах пільгового періоду використання банк 01.08.2025 нарахував відсотки за користування кредитними коштами у пільговий період за ставкою 0,01% річних, що становило аж 0,75 грн та нульовий залишок на карті перетворився на мінус 0,75 грн, котрий на жаль я виявив тільки 06.08.2025. Банк стверджує, що погасити у цьому місяці ці 0,75 грн я мав до 05.08.25. Банк визначив це як невчасне погашення кредиту та нарахував відсотки за користування кредитними грошима в рамках пільгового періоду за ставкою 38,4% річних, що становило вже 3192,35 грн. При поповненні картки власними коштами банк ці відсотки відразу списав на свою користь.
Написав листа Голові Правління банку з проханням скасувати нарахування таких абсурдних відсотків за копійки, які банк нарахував уже після погашення кредиту. Чекаю на відповідь.
Чому 0,75 грн треба гасити до 05/08, якщо вони були нараховані 01/08? Це ж новий місяць і витрати у ньому гасяться до наступної розрахункової дати? Чи ні?
Так мало б бути, але в Кредит Дніпрі існуюча схема приносить не аби які додаткові комісії
-
ВЕСЕЛЬЧАК У
-
-
- Повідомлень: 209
- З нами з: 24.03.23
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2706
|1638435
|
|
|1551
|550253
|
|
|456
|271234
|
|