Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 26

Юнекс Банк 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
31%
8
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 14:34

представителя банки тут не бівает, как я понял?
swan forever
 
Повідомлень: 1162
З нами з: 27.05.15
Подякував: 168 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 15:10

його ніколи не було

  swan forever написав:представителя банки тут не бівает, как я понял?



його ніколи не було


список

Представники банків
greenozon
 
Повідомлень: 16773
З нами з: 01.06.14
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1761 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 19:53

greenozon
мда... хринувато.
бо техподдержка у них полное дерьмо.
в общем в этом банке очень ОПАСНО держать ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА на картах
swan forever
 
Повідомлень: 1162
З нами з: 27.05.15
Подякував: 168 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 16:24

Скажите, а есть лимит на сеп в другие банки с додатка? Он же, бесплатный так и остался?
рассматриваю депо на 3 мес.
КЦ неуверенно говорит 50К на ... месяц... Спрашиваю - мол, если принесу депо на 250К, то потом 5 месяцев его выводить безналом? Вопрос поставил его в тупик, ушел совещаться, обещал перезвонить, но доверия мало к ответу, каким бы он ни был
la9
 
Повідомлень: 2759
З нами з: 02.07.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 16:31

И отмена автолонгации депо как - через КЦ, через додаток?
la9
 
Повідомлень: 2759
З нами з: 02.07.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:00

Re: Юнекс Банк

Ну у Юнекса ліміт типу 50+50
З додатку СЕП і р2р - разом 50К, та окремо 50К стороннім р2р
Туфта якась, а не банка. Які тут депо можна тримати? ))
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6676
З нами з: 05.05.21
Подякував: 512 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
  #<1 ... 155156157158
