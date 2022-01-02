RSS
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 17:37

  Igor Igor написав:Добрий день, не можливо заДіяти кредитні кошти, пише перевищений ліміт, можливо хтось ,щось підкаже

Так може треба ліміти по картці перевірити та підвищити
lara_08
 
Повідомлень: 996
З нами з: 05.05.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 22:23

Re: Банк Кредит Дніпро

Так дякую, не догледів
Igor Igor
 
Повідомлень: 4
З нами з: 03.08.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 23:31

:shock: З цієї стайні коди отп йдуть 10-20 хвилин. Переходять на інший процессінг?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5987
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1903 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 19:01

Re: Банк Кредит Дніпро

Подскажите, пожалуйста, сделал попытку зарегистрироваться в мобильном приложении банка, на экране приложения теперь висит заставка "Виконується опрацювания документів, не закривай додаток, це займе меньше хвилини".
Прошло больше 2-х суток.
Это обычная ситуация в этом банке?
акет
 
Повідомлень: 262
З нами з: 12.11.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
