Так може треба ліміти по картці перевірити та підвищити
Додано: Пон 01 вер, 2025 17:37
Додано: Пон 01 вер, 2025 22:23
Re: Банк Кредит Дніпро
Так дякую, не догледів
Додано: П'ят 05 вер, 2025 23:31
З цієї стайні коди отп йдуть 10-20 хвилин. Переходять на інший процессінг?
Додано: Суб 13 вер, 2025 19:01
Re: Банк Кредит Дніпро
Подскажите, пожалуйста, сделал попытку зарегистрироваться в мобильном приложении банка, на экране приложения теперь висит заставка "Виконується опрацювания документів, не закривай додаток, це займе меньше хвилини".
Прошло больше 2-х суток.
Это обычная ситуация в этом банке?
