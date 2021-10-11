RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
31%
8
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:16

Re: Юнекс Банк

Re: Юнекс Банк

  Solar_simfi написав:Проте, в будь-якому випадку, Юнекс - це +100к транзиту за потреби до місячного ліміту.
100к - це місячний ліміт на сеп?
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 17:52

Кто знает - доставка Новой почты окешбечивается их новой картой Смарт?
Кто-то, вообще, дает КБ на доставку?
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 12:04

  la9 написав:
  Solar_simfi написав:Проте, в будь-якому випадку, Юнекс - це +100к транзиту за потреби до місячного ліміту.
100к - це місячний ліміт на сеп?

100к на місяць - сумарний ліміт для переказів між фізичними особами з картки на картку або за IBAN. Це за т.зв. Меморандумом. Оскількі в Юнекса p2p-перекази платні, то логічно всю сотку витратити на СЕП, що я й роблю.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 16:58

  Solar_simfi написав:
  la9 написав:
  Solar_simfi написав:Проте, в будь-якому випадку, Юнекс - це +100к транзиту за потреби до місячного ліміту.
100к - це місячний ліміт на сеп?

100к на місяць - сумарний ліміт для переказів між фізичними особами з картки на картку або за IBAN. Це за т.зв. Меморандумом. Оскількі в Юнекса p2p-перекази платні, то логічно всю сотку витратити на СЕП, що я й роблю.

А можливо закинути на картку р2р і відразу відправити СЕПом?
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 19:30

novichok, так, практично одразу можна
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 21:13

  Solar_simfi написав:novichok, так, практично одразу можна

Тоді, поки, замінить УкрСіб.
Погано, але не критично, що у вихідні спить.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:46

Re: Юнекс Банк

Re: Юнекс Банк

Сегодня обратил внимание, что банк начислил кешбек за траты в этом месяце в размере 25% от положенного, т. е. только за каждую четвертую оплату.
Позвонил на ГЛ, обещали на днях ответить.
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:54

  акет написав:Сегодня обратил внимание, что банк начислил кешбек за траты в этом месяце в размере 25% от положенного, т. е. только за каждую четвертую оплату.
Позвонил на ГЛ, обещали на днях ответить.

В этом месяце, вроде, все начислили. Но с предыдущего месяца не перенесли остаток по кешбеку. Уже больше 2-х недель разбираются, так конкретного ответа пока нет.
Единственное, что приложение обновили и появилась информация о минимальной платеже и в целом о льготном периоде (хотя странно это в плюсы записывать, у всех банков это давно есть).
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 16:39

Re: Юнекс Банк

Re: Юнекс Банк

Ще б додали кнопку закрити рахунок і ціни їм не було. Бо підтримка в них як у ізі, достукатись неможливо
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 16:59

  Boundless написав:Ще б додали кнопку закрити рахунок і ціни їм не було. Бо підтримка в них як у ізі, достукатись неможливо

Поддержка дно, но по сравнению с Изи, ещё вполне терпимо, по крайней мере дозвониться не проблема.
