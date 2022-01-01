|
Юнекс Банк
Додано: Сер 07 січ, 2026 20:50
В мене UnexSmart. Раніше в п.8.1. було вказано 25 гривень, стало 39 гривень. Пункт 8.2. - Пуші безкоштовно.https://unexbank.ua/storage/uploads/547 ... xSmart.pdf
