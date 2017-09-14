RSS
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 14:44

Риторика Вашингтона щодо Кремля стає гранично жорсткою, змушуючи російську верхівку всерйоз готуватися до найгіршого сценарію. Останні натяки Дональда Трампа про «радикальні рішення» спровокували паніку серед ідеологів РФ, а Олександр Дугін уже відкрито заявляє, що після атак на Іран наступною ціллю стане російський диктатор.
Політтехнолог Михайло Шейтельман стверджує, що в американських спецслужб є готовий план фізичної ліквідації Володимира Путіна. Це не просто теорія, а резервний інструмент, який Вашингтон тримає на випадок повного провалу дипломатії або прямої ядерної загрози.
https://expert.in.ua/polityka/plan-b-tr ... =156200284
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 14:46

  flyman написав:
  stm написав:
  Banderlog написав: тут діло не в вірі, в ірані змінився формат війни.
Ізраїль почав війну на повне знищення, в європі так не воюють вже років 500 з часів релігійних воєн і реконкісти. Там сталось те перетворення яке намагаються зробити в україні- екзистенціальна війна.

Так, вже віп літаки орків вивозять еліту з Дубаїв. Цікаво куди? У ростові погодні умови з дронами не дуже )
То ж перший жест доброї волі Іран. Далі хто? )

вам же радили іти в компаньонки італійського дідуся, а ви знову вибрали нового старого руського, а тепер бідкаєтесь, що в РнД погодні умови не підходять

Навіщо? коли є молодші і там просто обирати по карті світу, моя посмішка і блакитні очі дуже оманливі )
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 14:58

Російські війська активізували обстріли української залізничної інфраструктури. Серед головних цілей — рухомий склад та об’єкти, що забезпечують перевезення. Від початку березня зафіксовано щонайменше 18 ударів по залізниці. Унаслідок атак пошкоджено 41 об’єкт, що вплинуло на роботу інфраструктури та безпеку перевезень.
Сьогодні зранку в Миколаєві ворожий БПЛА атакував пасажирський вагон. Моніторингова група Укрзалізниці вчасно зафіксувала безпілотник у повітрі та евакуювала людей. Обійшлося без жертв, поранено оглядача поїздів.
https://ua.news/ua/war-vs-rf/rf-posilil ... u-bereznia
Десь тиждень тому бпла атакував у нас тепловоз.
Мабуть, енергетика вже не цікава, перемкнулися на залізницю?
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 15:06

  fler написав:Десь тиждень тому бпла атакував у нас тепловоз.
Мабуть, енергетика вже не цікава, перемкнулися на залізницю?
звідки такий висновок що енергетика не цікава? Іде поступове вибивання української тилової інфраструктури.
Задача окупації вже не стоїть її замінили на максимальне нищення. Далі будуть тепловози, мости, водопроводи великих міст. В прифронтовій зоні вибиваються ще й пошта та магазини. Від будівельних до торгівельних центрів.
