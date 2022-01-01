|
Юнекс Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 січ, 2026 20:50
В мене UnexSmart. Раніше в п.8.1. було вказано 25 гривень, стало 39 гривень. Пункт 8.2. - Пуші безкоштовно.https://unexbank.ua/storage/uploads/547 ... xSmart.pdf
Solar_simfi
- Повідомлень: 2435
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 354 раз.
Профіль
flysoulfly
- Повідомлень: 6041
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1940 раз.
- Подякували: 330 раз.
Профіль
flysoulfly
- Повідомлень: 6041
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1940 раз.
- Подякували: 330 раз.
Профіль
