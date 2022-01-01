RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 2.9 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
9
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 20:50

В мене UnexSmart. Раніше в п.8.1. було вказано 25 гривень, стало 39 гривень. Пункт 8.2. - Пуші безкоштовно.
https://unexbank.ua/storage/uploads/547 ... xSmart.pdf
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2435
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:07

:twisted:
Aппка відкриті депозити не показує :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 6041
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1940 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:46

:twisted:
Тобто, онлайн поповнить депо ніяк :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 6041
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1940 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 160161162163
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 172, 173, 174
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
1730 828651
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2026 09:33
Setta
Райффайзен Банк 1 ... 298, 299, 300
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
2999 1820882
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2026 03:32
klug
Банк Кредит Дніпро 1 ... 39, 40, 41
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
401 203709
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лют, 2026 09:09
valya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1623)
01.03.2026 11:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.