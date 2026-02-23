|
ПУМБ
Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лют, 2026 14:06
Акція «Нагороди з ПУМБ»https://news.finance.ua/ua/2-kroky-do-1 ... u-vid-pumb
Діє з лютого 2026 року до червня 2026 року
Assistant_Portal
Повідомлень: 2271
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
Додано: Пон 23 лют, 2026 18:34
Акція «Залишайся з ПУМБ»https://news.finance.ua/ua/akciya-zalyshaysya-z-pumb
Період проведення Акції 23.02.2026 — 31.03.2026
Assistant_Portal
Повідомлень: 2271
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лют, 2026 16:37
Панове, а не підскажите, як оплатити комуналку з карти ПУМБ національний кешбек без коміса, а то на додатку не дає, а в payhub хоче комісію в 16 грн ?
Скупердяй
Повідомлень: 9854
З нами з: 30.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 718 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лют, 2026 17:23
Скупердяй
Вітаємо!
Для зареєстрованих на сервісі Pay Hub клієнтів сплата комунальних платежів проводиться без комісії. Детальніше за посиланням: https://payhub.com.ua/#/main
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 3386
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 224 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лют, 2026 18:57
PUMB написав:Скупердяй
Вітаємо!
Для зареєстрованих на сервісі Pay Hub клієнтів сплата комунальних платежів проводиться без комісії. Детальніше за посиланням: https://payhub.com.ua/#/main
Тобто
перших ТРИ міс. шолі безкоштовно?
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6870
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1371 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:27
Скупердяй написав:
Панове, а не підскажите, як оплатити комуналку з карти ПУМБ національний кешбек без коміса, а то на додатку не дає, а в payhub хоче комісію в 16 грн ?
на сайті електрики
Мизантрóп
Повідомлень: 7487
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 1433 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 бер, 2026 10:46
Чому в додатку ПУМБ картки з закінченим терміном дії автоматично не зникають?
kharkov
Повідомлень: 191
З нами з: 21.04.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 20 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 бер, 2026 11:13
kharkov написав:
Чому в додатку ПУМБ картки з закінченим терміном дії автоматично не зникають?
А p2p-перекази та оплати працюють ?
flysoulfly
Повідомлень: 6041
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1940 раз.
Подякували: 330 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 бер, 2026 11:22
flysoulfly рахунок сам робочий, до нього ще віртуальна картка відкрита з терміном дії до 30 року, а з картки з закінченим терміном дії не пробував.
kharkov
Повідомлень: 191
З нами з: 21.04.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 20 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 бер, 2026 12:35
flysoulfly написав: kharkov написав:
Чому в додатку ПУМБ картки з закінченим терміном дії автоматично не зникають?
А p2p-перекази та оплати працюють ?
з картки наче перевело. на картку - вже ні, не дозволило.
Shaman
Повідомлень: 11868
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
Профіль
