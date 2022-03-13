Зловмисники швидко адаптувалися до нових обставин та реалізовують нові сценарії шахрайства. Навіть у воєнний час шахраї не полишають спроб ошукати громадян.
Дивися повний текст
Шахраї обманюють українців навіть під час війни: нові \"схеми\"
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 бер, 2022 19:49
Шахраї обманюють українців навіть під час війни: нові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Шахраї обманюють українців навіть під час війни: нові \"схеми\"
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|