Мережа Leroy Merlin, що входить до французької групи Adeo, відключила своїх українських співробітників від корпоративного зв’язку.
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Leroy Merlin відключив корпоративний зв’язок українському офісу
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Додано: Чет 17 бер, 2022 12:58
Leroy Merlin відключив корпоративний зв’язок...
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Leroy Merlin відключив корпоративний зв’язок українському офісу
Додано: Чет 17 бер, 2022 12:59
французики и ашан, и вертоленосцы, и оружие в росию продают с 2014года и не собираются терять деньги
Додано: П'ят 18 бер, 2022 22:02
Французики видать решили занять место Германии, как найлепших кентов кремля в Европе.
Плюс недавняя история, когда США сорвали контракт на поставку французских подводных лодок для Австралии на десятки млрд евро, и заняли место французов. Поэтому им есть за что обижаться на англо-саксов, и есть причина "вести свою игру". И получается, что это будет в оппозиции к англосаксам и Германии, но в угоду кремлю.
Имхо
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