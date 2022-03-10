RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
росія відмовилася оголошувати
дефолт і заплатила...

росія відмовилася оголошувати дефолт і заплатила...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:54

росія відмовилася оголошувати дефолт і заплатила...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів Росії заявило, що його розпорядження про виплату відсотків у розмірі 117 млн. доларів за двома купонами єврооблігацій було виконано.

Дивися повний текст
росія відмовилася оголошувати дефолт і заплатила за облігаціями валютою
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97583
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:55

Смерть кацопі2рам!!
slaer_bots
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 22.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
росія ввела заборону на постачання зерна країнам митного...
R2 » Вів 15 бер, 2022 11:15
2 419
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 бер, 2022 11:25
_hunter
Захід «оголосив дефолт» за своїми зобов'язаннями перед...
R2 » Чет 10 бер, 2022 19:33
1 788
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 бер, 2022 19:33
straponesa
Росія випала із топ-3 найбільших імпортерів українських...
R2 » Сер 16 лют, 2022 22:51
9 1056
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 10:03
spread

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (137)
17.03.2022 20:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.