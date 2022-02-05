Про це повідомляє Державна екологічна інспекція.
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Окупанти вже вкрали для Криму води на 620 мільйонів гривень, — Держекоінспекція
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:00
Окупанти вже вкрали для Криму води на 620 мільйонів...
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Дивися повний текст
Окупанти вже вкрали для Криму води на 620 мільйонів гривень, — Держекоінспекція
Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:00
Прямо у Украины украли воды. Автор хочет сказать, что до войны нам Чёрное море за эту воду платило 32 ляма в сутки?
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