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російський Райффайзен Банк
скористався “лазівкою” для...

російський Райффайзен Банк скористався “лазівкою” для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 12:06

російський Райффайзен Банк скористався “лазівкою” для...

Пропонуємо до обговорення:
Райффайзен Банк рф надав усім свої карткам Visa та Mastercard безстроковий термін.

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російський Райффайзен Банк скористався “лазівкою” для обходу санкцій
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 12:15

И не только он
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