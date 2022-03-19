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Українки зможуть отримати
ваучер на безплатне житло за...

Українки зможуть отримати ваучер на безплатне житло за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 21:25

Українки зможуть отримати ваучер на безплатне житло за...

Пропонуємо до обговорення:
Біженки з України зможуть отримати житло на два тижні.

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Українки зможуть отримати ваучер на безплатне житло за кордоном на два тижні
R2
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