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В Україні запрацював додатковий
"пакет" для збереження...

В Україні запрацював додатковий "пакет" для збереження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 00:39

В Україні запрацював додатковий "пакет" для збереження...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні продовжує функціонувати "Програма медичних гарантій". Завдяки додатковому "пакету" лікарні отримують необхідне фінансування.

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В Україні запрацював додатковий \"пакет\" для збереження зарплати медикам, - МОЗ
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 00:39

тут з 15 лютого старі податкові перестали приймати, а нових досі ніде нема, може хтось дасть копняка медку й іншим розробникам? а заодно й в податковій....в такий час державі не потрібне пдв?
shlyocuk
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Модератори: Ірина_, Модератор

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