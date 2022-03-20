В Україні продовжує функціонувати "Програма медичних гарантій". Завдяки додатковому "пакету" лікарні отримують необхідне фінансування.
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В Україні запрацював додатковий \"пакет\" для збереження зарплати медикам, - МОЗ
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Додано: Сер 23 бер, 2022 00:39
В Україні запрацював додатковий "пакет" для збереження...
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Дивися повний текст
В Україні запрацював додатковий \"пакет\" для збереження зарплати медикам, - МОЗ
Додано: Сер 23 бер, 2022 00:39
тут з 15 лютого старі податкові перестали приймати, а нових досі ніде нема, може хтось дасть копняка медку й іншим розробникам? а заодно й в податковій....в такий час державі не потрібне пдв?
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