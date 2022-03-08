Відучора розпочалися виплати 6500 грн єПідтримки, їх отримали майже 500 тисяч українців.
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Почалися перші виплати 6500 грн єПідтримки
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Додано: Сер 23 бер, 2022 11:57
Почалися перші виплати 6500 грн єПідтримки
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Почалися перші виплати 6500 грн єПідтримки
Додано: Сер 23 бер, 2022 11:57
Пенсионер харьковчанин 65 лет пенсия 1954 грв.продолжает быть с 2001г.предпринимателем третьей группы по сей день.Последний пару лет около трёх четырех месяцев в году лежал по больницам.Были операции но аренду требовали приходилось платить приходилось занимать.
Сейчас война денег негде взять работать не возможно после тяжёлой операции беженец покинул город но за обгоревший киоск на Героев труда требуют аренду.Подавал заявку в ДИЮ как ФЛП во время выплаты восемь тысяч не получил.Сейчас на 6500 грв.результата ноль.
Додано: Сер 23 бер, 2022 13:23
Re: Почалися перші виплати 6500 грн єПідтримки
ЄСВ він сплачував?
Додано: Сер 23 бер, 2022 16:36
Додано: Сер 23 бер, 2022 16:38
Re: Почалися перші виплати 6500 грн єПідтримки
https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/print-405378.html
Додано: Сер 23 бер, 2022 16:43
Re: Почалися перші виплати 6500 грн єПідтримки
Додано: Чет 24 бер, 2022 19:00
Re: Почалися перші виплати 6500 грн єПідтримки
Чим аргументують відмову?
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