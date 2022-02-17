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Українські банки за два місяці
удвічі наростили прибуток

Українські банки за два місяці удвічі наростили прибуток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 14:03

Українські банки за два місяці удвічі наростили прибуток

Пропонуємо до обговорення:
Платоспроможні банки України у січні-лютому 2022 року отримали 9,9 мільярда гривень чистого прибутку, що на 53% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

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Українські банки за два місяці удвічі наростили прибуток
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 14:25

Re: Українські банки за два місяці удвічі наростили прибуток

Думаю я эта прибыль явилась от пересчёта валютных активов, посмотрим какая будет прибыль когда перестанут платить по кредитам.
vitaliian
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