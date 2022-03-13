Про це повідомляється в постанові від 20 березня 2022 р. № 332.
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Уряд виділив 10 млрд гривень на щомісячні виплати біженцям: хто отримає
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Додано: Сер 23 бер, 2022 17:46
Уряд виділив 10 млрд гривень на щомісячні виплати...
Пропонуємо до обговорення:
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Уряд виділив 10 млрд гривень на щомісячні виплати біженцям: хто отримає
Додано: Сер 23 бер, 2022 17:46
Хорошая помощь но,как быть тем кто в своем городе остался без работы ,без средств существования,с двумя (и более )детьми, государство о таких не хочет позаботиться?! Меня волнует вопрос, когда это все закончится, когда мы сможем выйти на работу,а пока в Украине такое творится и мы без средств,чем кормить наших детей?!
Додано: Чет 24 бер, 2022 05:22
Согласен .Люди какие не испугались остались на своих местах живите как хотитите а кто сбежал вам помощь и почет
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