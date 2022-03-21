Лучшие украинские аналоги
Альтернатива русским CRM и ERP. Лучшие украинские аналоги.
Дивися повний текст Чем заменить российские CRM системы
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 25 бер, 2022 16:10
Finance.ua: Чем заменить российские CRM системы
Пропонуємо до обговорення:
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Додано: Сер 30 бер, 2022 15:05
Підкажіть будь ласка, як можна зв'язатись для доповнення статі щодо українських CRM?
Додано: Сер 30 бер, 2022 16:22
Добрий вечір ua_oleg!
Ви можете доповнити інформацію тут, в коментарях.
З повагою,
Додано: Сер 30 бер, 2022 17:03
Ірина_ для туристичних агенцій є декілька дуже сильних українських продуктів: All-Inclusive CRM, Iterios, МоїТуристи
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