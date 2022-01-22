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Finance.ua: Чем заменить
российские CRM системы

Finance.ua: Чем заменить российские CRM системы
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 16:10

Finance.ua: Чем заменить российские CRM системы

Пропонуємо до обговорення:
Лучшие украинские аналоги
Альтернатива русским CRM и ERP. Лучшие украинские аналоги.

Дивися повний текст Чем заменить российские CRM системы
D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 15:05

Підкажіть будь ласка, як можна зв'язатись для доповнення статі щодо українських CRM?
ua_oleg
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:22

Добрий вечір ua_oleg!
Ви можете доповнити інформацію тут, в коментарях.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:03

Ірина_ для туристичних агенцій є декілька дуже сильних українських продуктів: All-Inclusive CRM, Iterios, МоїТуристи
ua_oleg
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 13:31

Для ресторанів та кафе в Україні топ - це POSTER POS. Розробники з Дніпра
sapsandi1992
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 00:55

Підкажіть, на що змінити рашистський Мегаплан?
Наші співробітники там ведуть своїх клієнтів, а також використовується як органайзер особистий і роздача задач у середині компанії від директорів на їх співробітників.
dim.ua
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