У всіх країнах діють схожі правила отримання притулку, тож і обмеження у них спільні. Біженцем не може бути:
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Хто не може бути біженцем
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Додано: Вів 29 бер, 2022 11:11
Хто не може бути біженцем
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Хто не може бути біженцем
Додано: Вів 29 бер, 2022 11:11
да, а также мужчины 18-60 заложники, когда в Сирии выпускали мужиков даже молодых беженцами в европу
Додано: Вів 29 бер, 2022 11:31
Чого пищиш москалику, через таких як ти і почалась війна, чекали руського миру, тепер йди захищай, або вали в парашуту. А ні то вчи мову і живи у відповідності до конституції України. Бо ти родився в Україні, і стаючи громадянином фактично погодився дотримуватися законів цієї країни.
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