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Хто не може бути біженцем

Хто не може бути біженцем
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:11

Хто не може бути біженцем

Пропонуємо до обговорення:
У всіх країнах діють схожі правила отримання притулку, тож і обмеження у них спільні. Біженцем не може бути:

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Хто не може бути біженцем
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:11

да, а также мужчины 18-60 заложники, когда в Сирии выпускали мужиков даже молодых беженцами в европу
sundaytvgood
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:31

Чого пищиш москалику, через таких як ти і почалась війна, чекали руського миру, тепер йди захищай, або вали в парашуту. А ні то вчи мову і живи у відповідності до конституції України. Бо ти родився в Україні, і стаючи громадянином фактично погодився дотримуватися законів цієї країни.
1976romiro
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