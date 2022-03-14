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Як війна повпливала на
зарплати в IT-галузі України...

Як війна повпливала на зарплати в IT-галузі України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 19:15

Як війна повпливала на зарплати в IT-галузі України...

Пропонуємо до обговорення:
ІТ-галузь була однією з топових галузей української економіки.

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Як війна повпливала на зарплати в IT-галузі України (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 19:15

ой та ладно.. тех. поды в топе ???
шо там курят в grc ???
Savage Mind
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