ІТ-галузь була однією з топових галузей української економіки.
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Як війна повпливала на зарплати в IT-галузі України (інфографіка)
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Додано: Вів 05 кві, 2022 19:15
Як війна повпливала на зарплати в IT-галузі України...
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Дивися повний текст
Як війна повпливала на зарплати в IT-галузі України (інфографіка)
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