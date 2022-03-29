Отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам можна на картки ПриватБанку.
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Як отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам на картку ПриватБанку
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Додано: Чет 07 кві, 2022 10:53
Як отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним...
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Як отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам на картку ПриватБанку
Додано: Чет 07 кві, 2022 10:54
Це все ясно! Чому ні слова про неправду від д. Шмигаля, який особисто обіцяв можливість реєстраціі впо і подачі ними заяв на 2-3 тис. Грн. Через «дія» - 30-31.03.2022 р? Це робиться умисне, щоб до 14.04.22 р не зареєструвалися нещасні і не отримали гроші за березень 2022 р!!! Оце з‘ясуйте терміново і повідомляйте… а цю фігню ми і без вас знаємо…
Маю честь! Офіцер зсу з 1992 р, інвалід 2 групи
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