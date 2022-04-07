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Політика та гроші
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Скорочення
соціальних видатків

Скорочення соціальних видатків
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 08:52

Скорочення соціальних видатків

За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня. Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки – як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу.

https://www.president.gov.ua/news/prezi ... -pit-74141
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 10:13

  jump написав:За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня.


Населення навіть під час війни погано сприйме це. Краще гроші друкувати, але номінально не знижувати виплати.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 10:27

  Zebra написав:
  jump написав:За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня.


Населення навіть під час війни погано сприйме це. Краще гроші друкувати, але номінально не знижувати виплати.

Именно во время войны население это вполне нормально воспринимает: во время ВВ2 пенсии/пособия как выплачивались?
А так-то рост цен на "суповой набор" население не менее погано сприйме це.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 10:31

  Zebra написав:
  jump написав:За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня.


Населення навіть під час війни погано сприйме це. Краще гроші друкувати, але номінально не знижувати виплати.

Залежно що саме обмежать, якщо це буде скорочення видатків на пожиттєве утримання суддів та інших "блатних" по спецзаконам, то навпаки позитивно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 10:36

  Ой+ написав:
  Zebra написав:
  jump написав:За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня.


Населення навіть під час війни погано сприйме це. Краще гроші друкувати, але номінально не знижувати виплати.

Залежно що саме обмежать, якщо це буде скорочення видатків на пожиттєве утримання суддів та інших "блатних" по спецзаконам, то навпаки позитивно.

Эм... где связь? :shock: -- про защищенные статьи бюджета не вспоминали, вроде...
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 07 кві, 2022 10:59, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  _hunter написав:Эм... где связь?

Зображення
Подивіться табличку - може здогаєтесь де би можна і потрібно було би скоротити соціальні видатки, якщо так їх можна назвати щодо суддів.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Подивіться табличку - може здогаєтесь де би можна і потрібно було би скоротити соціальні видатки, якщо так їх можна назвати щодо суддів.

А заодно посчитайте процент, на который можно эти расходы сократить, если сокращать только там.

ЗЫ Я не судья. Я просто умею считать :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:10

  Ой+ написав:
  _hunter написав:Эм... где связь?


Подивіться табличку - може здогаєтесь де би можна і потрібно було би скоротити соціальні видатки, якщо так їх можна назвати щодо суддів.

Повторяю вопрос повторяю вопрос: "социалка" -- одна статья бюджета (в огороде бузина), "содержание судей" -- совсем другая (в Киеве дядько).
Заявлялось _только_ о сокращении первой.
Поэтому я и спрашиваю: бузина к дядьке каким боком...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:17

  Сибарит написав:
  Ой+ написав:Подивіться табличку - може здогаєтесь де би можна і потрібно було би скоротити соціальні видатки, якщо так їх можна назвати щодо суддів.

А заодно посчитайте процент, на который можно эти расходы сократить, если сокращать только там.

ЗЫ Я не судья. Я просто умею считать :)

Та кому это нужно? -- этажеж праклятая капиталистическая арихметика -- прОцэнты считать. То ли дело простое советское "отнять и поделить" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:24

  _hunter написав:
  Ой+ написав:
  _hunter написав:Эм... где связь?


Подивіться табличку - може здогаєтесь де би можна і потрібно було би скоротити соціальні видатки, якщо так їх можна назвати щодо суддів.

Повторяю вопрос повторяю вопрос: "социалка" -- одна статья бюджета (в огороде бузина), "содержание судей" -- совсем другая (в Киеве дядько).
Заявлялось _только_ о сокращении первой.
Поэтому я и спрашиваю: бузина к дядьке каким боком...

Пожиттєве утримання суддів це соціальна виплата - придумана суддями для власної матеріальної втіхи, щоб не попасти під загальні обмеження. Це не про працюючих суддів.
  _hunter написав:Та кому это нужно? -- этажеж праклятая капиталистическая арихметика -- процЭнты считать. То ли дело простое советское "отнять и поделить"

Та ні це долання практики найвідсталіших африканських режимів, коли зарплати держчиновникам чи в держмонополіях можуть різнитись в тисячі разів. В капіталістичних Нідерландах максимальна пенсія з бюджету 1200 євро хоч судді, хоч урядовцю, що в рази менше за Україну навіть в абсолютному вимірі.
  Сибарит написав:А заодно посчитайте процент, на который можно эти расходы сократить, если сокращать только там.

Вище писав, що не тільки суддям, а іншим "блатнякам" також варто переглянути розмір соціальної. Коли ще відкривались декларації, то можна було тільки подивуватись як соціально захищають себе наші очільники всяким оздоровленнями і т.д.
Чи скорочувати пенсію у 2000 грн.?
В мене якп=раз є знайомі судді високих інстанцій із зарплатами коло 10 тис.$. Так вони у деклараціях так і вказували: отримав зарплату - купив валюту. Тримали значні суми валютної готівки і т.д., прямо рушії валютного ринку.
Ой+
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