Скорочення соціальних видатків

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня. Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки – як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу.
Подивіться табличку - може здогаєтесь де би можна і потрібно було би скоротити соціальні видатки, якщо так їх можна назвати щодо суддів.
Повторяю вопрос повторяю вопрос: "социалка" -- одна статья бюджета (в огороде бузина), "содержание судей" -- совсем другая (в Киеве дядько). Заявлялось _только_ о сокращении первой. Поэтому я и спрашиваю: бузина к дядьке каким боком...
Подивіться табличку - може здогаєтесь де би можна і потрібно було би скоротити соціальні видатки, якщо так їх можна назвати щодо суддів.
Повторяю вопрос повторяю вопрос: "социалка" -- одна статья бюджета (в огороде бузина), "содержание судей" -- совсем другая (в Киеве дядько). Заявлялось _только_ о сокращении первой. Поэтому я и спрашиваю: бузина к дядьке каким боком...
Пожиттєве утримання суддів це соціальна виплата - придумана суддями для власної матеріальної втіхи, щоб не попасти під загальні обмеження. Це не про працюючих суддів.
_hunter написав:Та кому это нужно? -- этажеж праклятая капиталистическая арихметика -- процЭнты считать. То ли дело простое советское "отнять и поделить"
Та ні це долання практики найвідсталіших африканських режимів, коли зарплати держчиновникам чи в держмонополіях можуть різнитись в тисячі разів. В капіталістичних Нідерландах максимальна пенсія з бюджету 1200 євро хоч судді, хоч урядовцю, що в рази менше за Україну навіть в абсолютному вимірі.
Сибарит написав:А заодно посчитайте процент, на который можно эти расходы сократить, если сокращать только там.
Вище писав, що не тільки суддям, а іншим "блатнякам" також варто переглянути розмір соціальної. Коли ще відкривались декларації, то можна було тільки подивуватись як соціально захищають себе наші очільники всяким оздоровленнями і т.д. Чи скорочувати пенсію у 2000 грн.? В мене якп=раз є знайомі судді високих інстанцій із зарплатами коло 10 тис.$. Так вони у деклараціях так і вказували: отримав зарплату - купив валюту. Тримали значні суми валютної готівки і т.д., прямо рушії валютного ринку.