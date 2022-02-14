Fintech Development LLC стала першою компанією в Україні, яка забезпечує легальний процесинг платежів у криптовалюті.
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Запрацював перший в Україні легальний криптопроцесинг
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:19
Запрацював перший в Україні легальний криптопроцесинг
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Запрацював перший в Україні легальний криптопроцесинг
Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:19
Ну за такие цифры, особенно за 1 млн украинских клиентов, желательно было бы по-детальнее расписывать. И перечислить хотя бы кого-то из 500 мерчантов. Пруфы, пожалуйста
А тут оказывается есть Fintech Development LLC, у которой какая-то маленькая фейсбук-страничка-визитка, запущенная 01.10.2021 года. Оказывается есть какие-то 1 млн клиентов, сделавшие 22.5 млн транзакций - кто это, где они крутятся....
Или окажется, что этот миллион вовсе не миллион физических клиентов, а всего лишь суммарное количество засветившихся кошельков в разных криптовалютах (10), при этом одно рыло имеет по n разных кошельков на каждую криптовалюту.
Криптовалютный закон вот только-только принят, хотя он не дает права рассчитываться криптой в Украине, а оказывается уже давным-давно работает прием крипты в качестве оплаты.
интересно всё это
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