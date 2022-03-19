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Фінансисти війни: хто найбільші
покупці російської нафти...

Фінансисти війни: хто найбільші покупці російської нафти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 11:13

Фінансисти війни: хто найбільші покупці російської нафти...

Пропонуємо до обговорення:
Світ поступово цурається російської сировини. Але є такі, хто стає рятувальниками кремля.

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Фінансисти війни: хто найбільші покупці російської нафти та скільки вони платять росії
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 11:13

за 21 рік Україна купила у рашки газу, нафти і т.п. на 4 млрд. доларів
https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/import-export
olexiy_ogryzko
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