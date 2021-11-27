Новий Fiat Topolino буде мініатюрним двомісним електромобілем вартістю лише 7000 євро.
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Fiat відродить культову модель: керувати автомобілем можна без прав (фото)
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Додано: Пон 11 кві, 2022 14:32
Fiat відродить культову модель: керувати автомобілем...
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Дивися повний текст
Fiat відродить культову модель: керувати автомобілем можна без прав (фото)
Додано: Пон 11 кві, 2022 15:14
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