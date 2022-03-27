Україна отримала від МБРР транш на €44,5 млн євро

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Україна отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) черговий транш на 44,5 млн євро у рамках Угоди про позику "Додаткова позика для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення".
2. Для цілей цього Порядку: суб'єктом підприємництва, зокрема мікропідприємництва, малого, середнього та великого підприємництва, вважається фізична особа - підприємець, зареєстрована в установленому законом порядку, що є резидентом України, або юридична особа - резидент України, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якого Є ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ -РЕЗИДЕНТАМИ УКРАЇНИ (далі - суб'єкт підприємництва);