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Україна отримала від МБРР
транш на €44,5 млн євро

Україна отримала від МБРР транш на €44,5 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 08:21

Україна отримала від МБРР транш на €44,5 млн євро

Пропонуємо до обговорення:
Україна отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) черговий транш на 44,5 млн євро у рамках Угоди про позику "Додаткова позика для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

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Україна отримала від МБРР транш на €44,5 млн євро
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 08:21

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#Text - ПОСТАНОВА
Постанова КМУ від 24 січня 2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки"

2. Для цілей цього Порядку:
суб'єктом підприємництва, зокрема мікропідприємництва, малого, середнього та великого підприємництва, вважається фізична особа - підприємець, зареєстрована в установленому законом порядку, що є резидентом України, або юридична особа - резидент України, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якого Є ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ -РЕЗИДЕНТАМИ УКРАЇНИ (далі - суб'єкт підприємництва);
ice14lts
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