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Україна може заробити мільйони
доларів на знищеній...

Україна може заробити мільйони доларів на знищеній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 15:15

Україна може заробити мільйони доларів на знищеній...

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані оприлюднив Forbes.

Дивися повний текст
Україна може заробити мільйони доларів на знищеній техніці росіян
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 15:15

с учетом того какой удар нашей экономике нанесла рашка, то слово "заработать" в оглавлении статьи звучит как-то... равносильно, если в вас попала пуля можете заработать сдав ее на металлолом когда очухаетесь
triyumv
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Модератори: Ірина_, Модератор

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