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Як надіслати кошти закордон
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 кві, 2022 11:20
Можливо знає хтось схеми Мо яким можна відправити кошти закордон зараз в воєний час
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vin22rrmma
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Додано: Сер 13 кві, 2022 13:41
vin22rrmma
Поповнити гривнями украінську карту і зняти за кордоном в банкоматі.
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bugayov
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Додано: Сер 13 кві, 2022 14:08
vin22rrmma написав:
Можливо знає хтось схеми Мо яким можна відправити кошти закордон зараз в воєний час
Можливо хтось і знає схеми Мо. Но забесплатно -- вряд ли ими поделится...
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_hunter
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